Homem passa mal ao tentar engolir cobra

Um homem de 44 anos passou mal ao tentar engolir uma cobra em Mulungu, no interior do Ceará, na última quarta-feira (5). Segundo o hospital municipal, ele chegou à unidade com marcas de sangue na boca após ingerir bebida alcoólica.

Aos médicos, o homem afirmou que um amigo o desafiou a comer a cobra para provar que “era homem”. Ele aceitou o desafio e tentou engolir o animal.

Histórico de ingestão de animais

De acordo com relatos obtidos por uma prima do paciente, ele tem o hábito de comer animais quando bebe. Em outras ocasiões, já ingeriu cobras, sapos e até marimbondos.

O hospital informou que o homem foi encontrado desacordado ao lado da cobra. Ele foi levado para a unidade de saúde, ficou em observação e recebeu alta horas depois.

Cobra não era venenosa

Médicos identificaram sinais de mordida na cabeça do animal e o encaminharam ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Fortaleza. O órgão confirmou que a cobra não era venenosa.

(*) Com informações da CNN

