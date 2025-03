Foragido é preso vendendo drogas em ponte de comunidade, em Manaus

Um foragido da Justiça, de 22 anos, foi preso no momento em que vendia drogas na rua Salmon, localizado na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, durante o sábado (8).

No início da tarde, os policiais militares receberam informações, via linha-direta, de que dois homens estariam comercializando drogas, naquela região, nas proximidades de uma ponte de madeira, que ficava no fim da rua.

Abordagem

Durante a incursão, os PMs visualizaram a dupla no final da ponte. Os suspeitos fugiram quando perceberam a presença da equipe policial. Um deles caiu e foi contido.

Com ele, os policiais militares encontraram uma sacola plástica que continha porções de maconha, porções de cocaína e de oxi, balança de precisão e R$ 21 em espécie. Além da venda de drogas, foi verificado, após consulta ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), que o homem continha um mandado de prisão em aberto, sendo considerado foragido da Justiça.

Ele e os materiais apreendidos foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

