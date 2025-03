Dupla é presa ao ser flagrada transportando droga em Manaus

Um homem e um foragido da Justiça, de 25 e 27 anos, foram presos em flagrante, durante a última sexta (7), na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, durante a Operação Ajuricaba.

A equipe policial patrulhava, naquela via, quando observou dois homens em uma moto em atitude suspeita. A dupla, ao perceber a aproximação da viatura tentou se desfazer de um saco plástico, que ao ser recuperado pelos PMs, foram encontrados 15 porções de entorpecentes e um aparelho celular com restrição de roubo.

Abordagem

Ainda durante a abordagem foi contatado, após consulta ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), que o garupa da moto possuía um mandado de prisão em aberto, sendo considerado foragido da Justiça.

Os homens admitiram aos policiais militares que eles estavam transportando a droga para outro homem, que era responsável em guardar os entorpecentes em um local, que ficava na Rua Pena Dourada, naquelas proximidades. Lá foram encontrados mais 225 porções pequenas de drogas, possivelmente cocaína, duas porções médias de cocaína e uma balança de precisão. Ninguém foi encontrado no endereço apontado pela dupla.

Os dois homens, as drogas e a motocicleta que conduziam, que estava com a numeração do chassi e do motor adulterados, foram encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Onde foi constatado que um deles, possuía antecedentes criminais pelo crime de roubo majorado.

Operação Ajuricaba

Realizada pelo Comando de Policiamento de Área (CPA) Norte, a ação tem o objetivo de inibir os índices criminais por meio do policiamento ostensivo, naquela região. Abordagens, barreiras policiais e incursões em becos, ruas e vielas são realizadas para identificação de infratores e levar segurança à comunidade.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

