Corpo de jovem é encontrado com sinais de tortura e abuso no AM

Manaus (AM) – O corpo do jovem Lucas Gabriel da Silva Lima, de 21 anos, encontrado em avançado estado de decomposição na noite deste domingo (9), no ramal do Calado, em Manacapuru, município do interior do Amazonas, chocou a população local pela brutalidade do crime. O jovem estava desaparecido desde a última quinta-feira (6), e o caso é investigado pelas autoridades locais.

Últimos momentos e desaparecimento

De acordo com relatos, Lucas Gabriel, visto pela última vez na rua Coronel Madeira, em Manacapuru, entrou em um veículo próximo a um material de construção.

Desde então, familiares e amigos iniciaram buscas pela região, até que o corpo foi encontrado em uma área afastada.

Detalhes chocantes do crime

Áudios que circulam nas redes sociais, atribuídos a uma familiar da vítima, revelam detalhes perturbadores do crime. Segundo as informações, Lucas Gabriel teria sido torturado, abusado sexualmente e teve a cabeça raspada.

Além disso, um pedaço de madeira encontrado cravado em seu pescoço, aumenta a brutalidade do caso.

Reação da comunidade

A descoberta do corpo e os detalhes do crime chocaram os moradores de Manacapuru, que estão em busca de justiça. A violência do homicídio levantou preocupações sobre a segurança na região e a necessidade de investigações rigorosas sobre o caso.

Investigações

A polícia está coletando provas e depoimentos para reconstruir os últimos momentos de Lucas Gabriel e identificar possíveis suspeitos.

Como ajudar

Qualquer pessoa com informações sobre o caso pode entrar em contato com as autoridades locais ou utilizar canais de denúncia.

