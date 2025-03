Setor imobiliário prevê desafios para 2025 mesmo com alta de vendas no AM

Decisões internacionais, com taxações econômicas impostas pelo presidente Donald Trump, também preocupam o setor no Amazonas.

Mesmo com um cenário positivo, com dados de crescimento do mercado por toda Manaus e Região Metropolitana, o setor imobiliário prevê grandes desafios para este ano, é o que pontuou a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), nesta segunda-feira, 10.

Para 2025, Hélio Alexandre explicou que alguns fatores estão deixando o mercado um pouco preocupado. Entre eles, o aumento da taxa Selic (Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Banco Central).

“Não é assustador, mas traz preocupação. Nós temos essa disputa política mundial que tem relação com a tarifa do aço. Isso também assusta, isso pode gerar uma inflação nos insumos do mercado imobiliário e da construção civil. É um fato preocupante”, disse o vice-presidente da Ademi.

Dados positivos

De acordo com o vice-presidente da Ademi, Hélio Alexandre, desde os financiamentos pela Caixa Econômica Federal a outras linhas de crédito demonstram um crescimento no comércio de unidades localizadas em Manaus e, também, em Iranduba.

Espantoso

“Em Iranduba, o crescimento de venda de lotes foi espantoso. O que mostra que as pessoas estão buscando, literalmente, a casa própria de alguma forma, ou através do apartamento, da casa ou do seu terreno. Então Manaus está crescendo por um todo”, ressaltou o vice-presidente da Ademi.

Hélio Alexandre explicou que o mercado imobiliário está chegando em todos os lados da cidade, que vai de Norte, Sul, Leste e Oeste da cidade.

“O que impulsionou a venda, acredito que foi esse movimento todo do Minha Casa Minha Vida e do Amazonas Meu Lar”, disse.

Cenário

O mercado imobiliário de Manaus registrou um crescimento expressivo em 2024, com destaque significativo para os lançamentos de lotes em loteamentos. De acordo com a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, foram lançadas 4.503 unidades horizontais no ano passado, um aumento substancial em relação às 1.138 unidades de 2023. Esse crescimento ressalta a crescente demanda por terrenos e moradias horizontais na região.

Hélio Alexandre ressaltou que a Ademi quer manter os números de 2024 para o ano de 2025.

No segmento de empreendimentos verticais, foram lançadas 5.966 unidades em 2024, das quais 4.632 pertencem ao programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), evidenciando a continuidade da procura por apartamentos econômicos.

