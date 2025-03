Amazonas registra queda de 51% nos casos de dengue nos 2 primeiros meses de 2025

Foram contabilizados 2.040 casos prováveis nas primeiras semanas de 2025 contra 4.172 no mesmo período do ano passado.

Nos dois primeiros meses de 2025, o Amazonas registrou uma redução de 51% nos casos prováveis de dengue em comparação com o mesmo período de 2024. O estado segue a tendência nacional, que apresentou um recuo de 69,25% nos casos da doença em todo o país.

O levantamento, que abrange as semanas epidemiológicas 1 a 9 (29 de dezembro de 2024 a 1º de março de 2025), demonstra a efetividade das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, mas reforça a necessidade de esforços contínuos para manter a tendência de redução.

Dados mostram queda significativa

De acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde, o Amazonas registrou 2.040 casos prováveis de dengue nos primeiros meses de 2025, contra 4.172 no mesmo período de 2024. Em nível nacional, foram contabilizados 493 mil casos prováveis, 217 óbitos confirmados e 477 mortes em investigação. Em 2024, o país havia registrado 1,6 milhão de casos, 1.356 óbitos confirmados e 85 mortes em análise.

A região Sudeste concentra a maior parte dos casos, com 360 mil registros em 2025, contra 1 milhão no ano anterior. O estado de São Paulo lidera os números atuais, com 285 mil casos prováveis, representando mais da metade do total do país, e 168 das 217 mortes confirmadas.

