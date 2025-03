Feirão Limpa Nome renegocia dívidas em Manaus; veja como participar

O Procon-AM realiza, entre 17 e 21 de março de 2025, a 4ª Edição do Feirão Limpa Nome em Manaus. O evento acontecerá das 8h às 17h, na sede do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), localizada na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

O objetivo é oferecer aos consumidores a chance de regularizar suas contas de água e energia elétrica, com condições facilitadas de pagamento e descontos exclusivos.

Como Participar do Feirão Limpa Nome

Para participar do Feirão Limpa Nome em Manaus, os interessados devem comparecer à sede do Procon-AM com seus documentos pessoais (RG e CPF) e a conta de energia ou água. Serão disponibilizadas 300 senhas por dia para atendimento tanto para Águas de Manaus quanto para Amazonas Energia.

Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon-AM, destaca a importância da ação: “Esta semana foi planejada para apoiar os consumidores e auxiliar na resolução de seus subsídios. A Semana do Consumidor é uma data comemorativa anual no Brasil, e aproveitamos a oportunidade para oferecer descontos e possibilidades”, afirma.

Descontos Exclusivos

Durante o Feirão Limpa Nome, a distribuidora Amazonas Energia oferecerá vantagens especiais para seus consumidores, como:

Parcelamento sem entrada para clientes de baixa renda.

Parcelamento com entrada mínima de 5% para demais clientes residenciais.

Descontos de até 90% em faturas de recuperação de consumo (TOI).

Descontos de até 70% em faturas de consumo, considerando o tempo de inadimplência.

Parcelamento em até 20 vezes no cartão de crédito, com juros da máquina, entre outras condições.

Para os clientes da concessionária Águas de Manaus, as condições de parcelamento serão as seguintes:

Parcelamento de dívidas: entrada mínima de 5% e parcelamento em até 80x.

Reparcelamento de dívidas: entrada mínima de 15% e parcelamento em até 48x.

A entrada pode ser paga em até 5 dias corridos após a data da renegociação.

Condições para Pagamentos à Vista para Clientes da Águas de Manaus:

Dívidas acima de 3 anos: Podem ser parceladas em até 12 vezes com 50% de desconto ou mais de 12 parcelas com 35% de desconto e 50% de desconto para pagamento à vista.

Dívidas de 30 a 100 dias: Podem ser parceladas em até 12 vezes sem desconto e pagamento à vista com 5% de desconto.

Dívidas de 101 a 180 dias: Podem ser parceladas em até 12 vezes com 10% de desconto ou mais de 12 parcelas com 5% de desconto e 15% de desconto para pagamento à vista.

Dívidas de 181 a 365 dias: Podem ser parceladas em até 12 vezes com 15% de desconto ou mais de 12 parcelas com 10% de desconto e 20% de desconto para pagamento à vista.

Dívidas de 1 ano e 1 dia até 2 anos: Podem ser parceladas em até 12 vezes com 20% de desconto ou mais de 12 parcelas com 15% de desconto e 25% de desconto para pagamento à vista.

Dívidas de 2 anos e 1 dia até 3 anos: Podem ser parceladas em até 12 vezes com 30% de desconto ou mais de 12 parcelas com 25% de desconto e 30% de desconto para pagamento à vista.

Essas condições são exclusivas para clientes classificados como pessoa física, residencial ou rural, e o desconto será mantido se as parcelas forem pagas regularmente até a data de vencimento.

Procedimentos para Renegociação

Aos consumidores que irão renegociar dívidas com a Águas de Manaus a empresa só poderá parcelar mediante procuração autenticada em cartório.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Procon Manaus e ANP fiscalizam postos de combustíveis na capital

Nos acompanhe no Facebook.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱