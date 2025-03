VÍDEO: Onça-pintada vira estrela do CIGS nas redes sociais de Manaus

Um vídeo que circula pelas redes sociais, capturou uma onça-pintada brincando no lago do Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), transformando o felino em sensação na região.

Manaus (AM) – Manaus, capital amazonense, rodeada pela exuberância amazônica, encontrou mais uma razão para se orgulhar de sua biodiversidade. Um vídeo que circula pelas redes sociais, capturou uma onça-pintada brincando no lago do Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), transformando o felino em sensação na região.

Nas imagens, a onça revela seu lado descontraído, nadando e interagindo com os visitantes. Seus giros na água e olhares conquistaram o público, rendendo comentários tanto bem-humorados.

Redes sociais

Entre as brincadeiras dos internautas, destaca-se o bom humor:

“Minha namorada se fingindo de fofa” e “Bota a mão, mana, ela não morde”.

Essa demonstração de comportamento lúdico da onça reforça a conexão entre os visitantes e animais, mesmo em um ambiente controlado como o zoológico.

Manaus, uma cidade onde o urbano e o selvagem convivem, celebra sua herança amazônica nos movimentos dessa ilustre embaixadora das florestas.

Zoológico do Cigs

O Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), localizado na zona Oeste de Manaus, é um espaço único que combina lazer, aprendizado e preservação ambiental. Criado em 1967, inicialmente para auxiliar na formação dos alunos do Curso de Guerra na Selva, o zoológico foi aberto ao público em 1969 e, desde então, tornou-se um dos principais pontos turísticos da capital amazonense.

Com uma área de 45.000 m², o zoológico abriga mais de mil animais exclusivamente da fauna amazônica, incluindo espécies resgatadas e reabilitadas. Entre suas atrações, destacam-se o Aquário Amazônico, a Sala Entomológica, o Memorial Jorge Teixeira e a Oca do Conhecimento Ambiental. Além disso, o espaço é cercado por vegetação nativa preservada, o que permite a presença de animais de vida livre, como preguiças e macacos.

Biodiversidade

O CIGS desempenha um papel fundamental na educação ambiental e na conservação da biodiversidade amazônica. Administrado pela Divisão de Veterinária do CIGS, o zoológico também promove atividades de pesquisa e acolhimento de animais, reforçando seu compromisso com a preservação da floresta e suas espécies.

O Zoológico, já consolidado como ponto de lazer em Manaus, vai além da diversão. Com um papel fundamental na conservação e reabilitação da fauna amazônica, abriga uma coleção de animais que representam a biodiversidade da floresta.

Especialmente notáveis são duas onças-pintadas irmãs, uma com pelagem dourada e outra negra – fruto de mutação genética chamada melanismo, que impressiona os visitantes.

