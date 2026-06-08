Homicídio

Caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (8); vítima foi encontrada em via pública com ferimento por arma de fogo

Um homem conhecido pelo apelido de “Sorriso”, com idade estimada entre 25 e 35 anos, morreu após ser baleado na madrugada desta segunda-feira (8), na avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime aconteceu por volta de 1h57.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o homem caído na via pública com um ferimento causado por disparo de arma de fogo na região da coxa.

Até o momento, a polícia não identificou oficialmente a vítima. Além disso, investigadores ainda apuram a dinâmica e a motivação do homicídio.

Após a perícia, equipes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo. Enquanto isso, a DEHS segue com as investigações.

Homem foi perseguido e morto na Compensa

Horas antes, criminosos mataram Fagner Gomes de Oliveira, de 35 anos, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, Fagner corria para escapar dos suspeitos quando entrou na rua Tiradentes. No entanto, os criminosos o alcançaram e efetuaram pelo menos cinco disparos.

Com os tiros, a vítima caiu em frente a uma residência e morreu no local. Por volta das 20h30, moradores ouviram a sequência de disparos e, logo depois, encontraram Fagner sem vida na via pública.

Em seguida, policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia. Posteriormente, equipes do Instituto Médico Legal fizeram a remoção do corpo.

Até agora, a polícia não identificou os autores do crime. Além disso, a motivação do homicídio segue desconhecida. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros conduz as investigações.

Homem é executado no bairro Compensa – Foto: Reprodução/Redes sociais.

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