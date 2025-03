Papa Francisco tem ‘melhora gradual’, diz Vaticano

O Vaticano informou, nesta terça-feira (11), que o Papa Francisco teve mais uma noite tranquila no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, onde está internado para tratar uma pneumonia bilateral – que afeta os dois pulmões.

Na noite de segunda-feira (10), a Santa Sé relatou que a condição de Francisco permanece estável, com leves melhoras graduais. No entanto, dada a complexidade do quadro clínico do pontífice e a infecção grave presente no momento da hospitalização, ainda será necessário continuar o tratamento em um ambiente hospitalar.

Francisco, de 88 anos, está internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, desde o dia 14 de fevereiro. Inicialmente, foi apontado um quadro de bronquite, que evoluiu para uma infecção polimicrobiana nas vias respiratórias. No dia 20 de fevereiro, o pontífice realizou uma tomografia, que revelou uma pneumonia bilateral.

Histórico

Essa é a quarta hospitalização de Francisco em quatro anos – e a mais longa até agora. A primeira ocorreu em 2021, quando o pontífice passou por uma intervenção cirúrgica devido a uma diverticulite. As outras duas ocorreram em março de 2023, por uma bronquite infecciosa, e em junho do mesmo ano, devido ao risco de obstrução intestinal.

Apesar do quadro de saúde delicado, a Santa Sé disse que Francisco permanece de bom humor e tem cumprido agendas no hospital. Na segunda-feira, o pontífice acompanhou virtualmente a nova sessão de exercícios espirituais da Quaresma. Posteriormente, recebeu a Eucaristia e foi à capela do hospital para um momento de oração.

Vigília no Vaticano

Centenas de fiéis seguem se reunindo diariamente na Praça de São Pedro, no Vaticano, em uma vigília pela saúde do papa. Em meio à comoção, Francisco gravou uma mensagem aos fiéis, agradecendo pelas orações por sua saúde.

“Agradeço, de todo coração, as orações que fazem pela minha saúde da Praça [de São Pedro]. Os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os proteja. Obrigado”, disse o papa na gravação, com voz fraca e ofegante.

(*) Com informações do SBT News

Leia mais: Vaticano diz que Papa teve ‘noite tranquila’ no hospital

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱