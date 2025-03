Construtora com atuação em Manaus lança sorteio de apartamento

Ter a casa própria é um dos maiores sonhos dos brasileiros, e agora esse desejo pode se tornar realidade com a promoção “Quero meu apê MRV”. A iniciativa vai premiar um participante com uma carta de crédito no valor de R$ 260 mil para a compra de um imóvel em qualquer empreendimento da construtora no Brasil.

Para concorrer, basta se cadastrar no site www.mrvnobbb.com.br, entre 7 de março e 30 de abril, fornecer os dados pessoais e descrever como seria o apartamento ideal. O sorteio será realizado no dia 21 de maio pela Loteria Federal. Cada inscrito recebe um número da sorte, mas há formas de aumentar as chances: realizar uma análise de crédito garante cinco números no total, enquanto a aquisição de um imóvel durante o período da promoção assegura dez números da sorte.

“A promoção responde diretamente ao engajamento massivo nas redes sociais, onde milhares de telespectadores manifestaram o desejo de ganhar um apartamento, assim como os participantes do reality. Atender a essa demanda está dentro da missão da MRV, que é de democratizar o acesso à moradia. A ação reforça a mensagem de que, com a MRV, esse sonho é possível”, ressalta Alexia Duffles, diretora de Marketing da MRV.

Além da chance de ganhar o prêmio, os participantes podem visitar stands de vendas para conhecer de perto os empreendimentos. A participação no sorteio é gratuita e aberta a pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes no Brasil.

