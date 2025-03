Brasileira cai de prédio e morre após briga com namorado na Colômbia

Vizinhos teriam ouvido uma discussão do apartamento onde a jovem morava com o namorado

A brasileira, Geicimara de Almeida Gomes, de 21 anos, foi encontrada morta em Medellín, Colômbia, na madrugada de segunda-feira (10). Ela teria caído do 16º andar do condomínio Parque Central del Río, equivalente a cerca de 40 metros de altura.

De acordo com as investigações, por volta da meia-noite, vizinhos teriam ouvido uma discussão do apartamento onde Geicimara morava com o namorado. Minutos depois, a tragédia ocorreu.

Investigações

A polícia de Medellín, responsável pelo andamento das investigações, informou que o namorado deixou o local em um carro de aplicativo.

Embora a hipótese de suicídio não tenha sido descartada, o fato de o homem ainda não ter sido localizado pela polícia local mantém abertas outras linhas de investigação.

(*) Com informações do Metrópoles

