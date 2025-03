Casal brasileiro é detido em aeroporto após confusão no embarque

Um casal de brasileiros foi preso no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no último domingo (2). Após perderem o voo para Cancún, no México, os dois teriam ficado furiosos e jogaram café em dois funcionários da American Airlines, segundo a CBS News.

Beatriz Rapoport de Campos Maia, 29 anos, e seu noivo, Rafael Seirafe-Novaes, 41 anos, foram acusados ​​de agressão e invasão de propriedade após supostamente ignorarem placas de “entrada proibida” na ponte de embarque enquanto tentavam entrar no voo. O brasileiro também enfrenta uma acusação de resistir à prisão sem violência.

A situação

De acordo com a imprensa americana, Rafael e Beatriz chegaram atrasados para o embarque e começaram uma discussão com funcionários e policiais do aeroporto. A polícia informou que a confusão piorou quando um café teria sido arremessado na direção de trabalhadores da American Airlines. As cenas do conflito foram registradas por outros passageiros, que divulgaram as imagens nas redes sociais.

A companhia aérea se posicionou sobre o ocorrido e se colocou à disposição para ajudar nas investigações.

“Antes de embarcar no voo 2494 da American Airlines em Miami (MIA) com destino para Cancun (CUN), as autoridades locais compareceram ao portão de embarque para verificar a presença de dois passageiros que estavam causando tumulto. Atos de violência não são tolerados pela American Airlines e estamos comprometidos em trabalhar em conjunto com as autoridades em suas investigações”, disse em nota.

A defesa

O advogado do casal, Guilherme Schimidt Hayama, nega as acusações. De acordo com a defesa, funcionários negaram o embarque dos brasileiros, depois de questionarem se eles falavam inglês, já que haviam comprado assentos na saída de emergência do avião.

Beatriz negou ter jogado o café e disse, em entrevista para a CBS News, que foi um acidente. “Ninguém jogou café. O café caiu”, afirma a brasileira. Ambos são membros de um plano de fidelidade da companhia aérea norte-americana.

O casal, que já foi liberado da prisão, diz que ainda não sabe se tentará remarcar a viagem e visitar a cidade turística mexicana.

(*) Com informações do SBT News

