Deputado diz que Amazonas vive risco de colapso no sistema elétrico

O deputado federal Sidney Leite (PSD) cobrou providências do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) diante da instabilidade no fornecimento de energia elétrica no Amazonas. Em documentos enviados ao ministro Alexandre Silveira e à agência reguladora, o parlamentar destacou a recorrência dos apagões e alertou para os riscos de colapso no sistema elétrico do estado.

No último dia 7 de março, o Amazonas enfrentou o quinto apagão em um intervalo de um ano, sendo o segundo de grandes proporções a afetar Manaus, sua região metropolitana e municípios como Parintins, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. A interrupção causou instabilidade nos serviços de telefonia e internet móvel e impactou o abastecimento de água da capital, deixando mais de 2 milhões de habitantes sem água nas torneiras por quase três dias.

Sidney Leite enfatizou que as falhas constantes evidenciam a fragilidade da concessionária Amazonas Energia na administração do sistema elétrico estadual. O deputado classificou a situação como uma grave violação de direitos fundamentais, visto que a população tem sido privada de serviços essenciais.

Além de exigir ações imediatas do governo federal para regularizar o fornecimento de energia, o parlamentar defendeu o cumprimento da decisão judicial que determina a transferência da gestão da Amazonas Energia para o Grupo Âmbar.

Segundo ele, a atual concessionária não possui condições técnicas para continuar operando o sistema elétrico do estado, conforme decisão da própria Aneel.

“É imperativo que medidas concretas sejam adotadas para garantir a confiabilidade da distribuição de energia no Amazonas. A população não pode continuar sofrendo com essa precariedade”, afirmou Sidney Leite. *Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱