Atriz de Harry Potter anuncia entrada em plataforma de conteúdo adulto

A atriz Jessie Cave criou uma conta na plataforma erótica OnlyFans. Ela anunciou o perfil no seu Instagram, nesta segunda-feira (10).

“Sons de cabelo de alta qualidade. Barulho quando o penteio. É um fetiche, eu espero”, afirma a britânica, que fez o papel de Lilá Brown, namorada de Rony Weasley (Rupert Grint) no filme “Harry Potter e o Enigma do Príncipe”.

“Vou fazer coisas muito sensuais com meu cabelo”, promete Cave, enquanto mexe nas madeixas no vídeo.

Dívidas

Em entrevista ao podcast “Before We Break Up Again”, ela contou que abriu o perfil no OnlyFans para pagar dívidas e fazer algumas reformas em sua casa.

Além de “Harry Potter”, a atriz atuou em filmes como “Modern Life is Rubbish” e “Benjamin”.

(*) Com informações do g1

