Deputado do Amazonas quer reduzir jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais

Proposta do parlamentar amazonense institui carga horária de 5 dias trabalhados com dois dias de folga, sem redução de salário, e busca dar mais tempo aos trabalhadores para se dedicarem à família e à vida social

O deputado federal Pauderney Avelino (União-AM) protocolou o projeto de Lei no. 824/2025, que institui a jornada semanal de trabalho de cinco dias consecutivos, seguidos por dois dias de repouso remunerado, a chamada 5×2. Os profissionais que já têm carga de menor de 40 horas por semana ficam resguardados.

“A adoção da jornada de trabalho 5×2, com cinco dias trabalhados por 2 de descanso influencia diretamente na recuperação física e mental do trabalhador, além dar maior disponibilidade para que eles cuidem de sua vida pessoal e do seu bem-estar”, afirmou Pauderney.