Banda do Fuxico 2025 agita final de semana em Manaus

O Carnaval em Manaus ainda não acabou. A Banda do Fuxico realiza, neste domingo (16), a partir das 16h, a sétima edição do evento, na rua Ajuricaba, bairro Vila da Prata, Zona Oeste da capital amazonense.

Com entrada gratuita, as atrações do evento este ano são: Rabo de Vaca, Forró du Gavião e Frutos do Pagode.

Segundo a organização do evento, no local está sendo montada uma estrutura para receber os foliões que irão assistir as apresentações.

“Alô Zona Oeste, Vila da Prata, São Jorge, Santo Antônio, adjacências e toda Manaus. Estou passando aqui para convidar vocês. Não perca tempo e já vá se preparando e agendando. Dia 16 de março, a partir das 16h, aqui na rua Ajuricaba, na Vila da Prata, Banda do Fuxico 2025”, convidam Betinho e Elsinho Nunes, os responsáveis pela Banda do Fuxico.

Vale lembrar que é proibido a entrada de crianças menores de 5 anos no evento. Menores que tiverem mais de 6 anos só poderão ficar no local mediante a presença dos pais.

Leia mais:

Margareth diz ser “inaceitável” punição por uso de iorubá no carnaval

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱