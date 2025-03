Vaticano traz atualização sobre saúde de Papa Francisco

O quadro de saúde do Papa Francisco ‘permanece estável dentro de um quadro complexo”, informou o Vaticano em comunicado na tarde desta quarta-feira (12). Segundo a Santa Sé, a radiografia de tórax realizada na terça-feira (11) confirmou “radiologicamente as melhoras registradas nos dias anteriores”

De acordo com a nota, o Papa recebeu a Eucaristia na manhã desta quarta e se dedicou à oração seguida de fisioterapia motora. À tarde, após descansar, Francisco continuou com a oração e prosseguiu com a fisioterapia respiratória.

“O Santo Padre continua a receber oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante a noite”, completou o Vaticano em nota.

Histórico

Francisco, de 88 anos, está internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, desde o dia 14 de fevereiro. Inicialmente, foi apontado um quadro de bronquite, que evoluiu para uma infecção polimicrobiana nas vias respiratórias. Na última terça-feira (20), o pontífice realizou uma tomografia, que revelou uma pneumonia bilateral.

Essa é a quarta hospitalização de Francisco em quatro anos — e a mais longa até agora. A primeira ocorreu em 2021, quando o pontífice passou por uma intervenção cirúrgica devido a uma diverticulite. As outras duas ocorreram em março de 2023, por uma bronquite infecciosa, e em junho do mesmo ano, devido ao risco de obstrução intestinal.

