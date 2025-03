Educação tecnológica como impulsionadora do desenvolvimento na Região Norte

A tecnologia se consolidou como um dos setores mais promissores do mercado de trabalho, exigindo cada vez mais profissionais capacitados e prontos para enfrentar os desafios da era digital. Em sintonia com essa necessidade, a Escola Tecnológica FPFtech, em parceria com a Foxconn, celebrou a conclusão da sua primeira turma de Desenvolvimento de Software, um marco para a qualificação profissional na região Norte.

Foram 18 meses de intensa dedicação, combinando teoria e prática, preparando os alunos para atuar em um setor que demanda constante inovação. O curso capacitou os estudantes em programação web, back-end, front-end, banco de dados e desenvolvimento de aplicativos mobile, proporcionando uma formação completa e alinhada com as necessidades do mercado. Como resultado, alunos receberam seus certificados, prontos para ingressar no Polo Industrial de Manaus (PIM) e em institutos de tecnologia da região.

Uma trajetória de superação e aprendizado

Para Osenias Oliveira, coordenador do curso, o encerramento dessa primeira turma representa uma vitória tanto para os alunos quanto para a instituição. “Acompanhar a evolução técnica e profissional dos estudantes foi um grande privilégio. Eles entraram com conhecimentos básicos e, hoje, saem com habilidades que os tornam preparados para enfrentar os desafios do mercado”, destacou.

Parceria estratégica para inovação e empregabilidade

O sucesso da iniciativa é fruto da parceria entre a FPFtech e a Foxconn, uma das maiores empresas do setor tecnológico no mundo. Felipe Almeida, gerente de projetos da Foxconn, ressaltou a importância da formação e elogiou a qualidade dos profissionais capacitados pela instituição. “Saber que esses alunos estão saindo com um certificado de uma instituição de renome e prontos para enfrentar desafios profissionais é motivo de muito orgulho”, disse.

Além da qualificação técnica, os alunos também foram preparados para desafios reais do setor, desenvolvendo soluções inovadoras que podem ser aplicadas no mercado. Esse diferencial torna os formandos altamente competitivos e aptos a atuar em diferentes segmentos da indústria tecnológica.

Oportunidades e futuro promissor

A diretora de Tecnologia da FPFtech, Andréia Vieira, enfatizou que a formatura desta turma carrega um simbolismo especial. Ela própria iniciou sua trajetória na área de desenvolvimento de software como estagiária e, hoje, ocupa uma posição de liderança. “Se vocês chegaram até aqui, é porque têm capacidade e resiliência. Agarrar as oportunidades que surgirem é essencial, pois a tecnologia está em constante evolução e oferece inúmeras possibilidades de crescimento”, ressaltou.

Outro destaque da turma foi Matheus Faneco, reconhecido pelo seu excelente desempenho ao longo do curso. Para ele, a conclusão dessa etapa representa o início de uma jornada promissora. “Meu objetivo agora é entrar no mercado de desenvolvimento e continuar me especializando, porque essa é uma área que quero que faça parte da minha vida”, comentou.

Educação como motor de transformação

Nancy Cavalcante, diretora educacional da FPFtech, reforçou que a missão da instituição vai além da capacitação técnica, sendo um verdadeiro agente de transformação social. “A educação tem o poder de abrir portas e mudar vidas. A FPFtech está comprometida em formar profissionais altamente qualificados e em contribuir para o desenvolvimento tecnológico e econômico da nossa região”, afirmou.

A primeira turma de Desenvolvimento de Software da Escola Tecnológica FPFtech deixa um legado de dedicação, inovação e conquistas. Com um mercado em constante expansão e a Zona Franca de Manaus se consolidando como um polo de inovação, os novos profissionais têm um leque de oportunidades para trilhar carreiras de sucesso e contribuir para o avanço da tecnologia no Brasil.

