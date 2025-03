BBB 25: Renata é escolhida para a ‘Vitrine do Seu Fifi’ e se surpreende com revelações

A casa do Big Brother Brasil 25 foi surpreendida na manhã desta quinta-feira (13) por um aviso inesperado. Um alarme tocou e todos os participantes foram chamados à sala de estar. Diante do grupo, a voz do programa anunciou que Renata deveria deixar a casa imediatamente para enfrentar um desafio.

“Atenção, Renata, você vai participar de um desafio. Faça as suas malas imediatamente. O seu retorno para a casa vai depender do seu desempenho. Vá até a despensa, vista o macacão e aguarde orientações”, informou a produção.

Os participantes não sabiam, mas Renata havia sido escolhida pelo público para a dinâmica especial “Vitrine do Seu Fifi”. A sister foi levada para um espaço montado no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde interagiu com o público e recebeu fofocas fresquinhas sobre o jogo. Como recompensa, Renata retorna à casa com imunidade garantida.

Durante sua estadia na vitrine, Renata teve acesso a informações privilegiadas e sentiu a reação do público. Quando perguntou se poderia confiar nos gêmeos João Gabriel e João Pedro, o público respondeu com um “Não!”. Surpresa, a sister ficou em choque com a revelação.

A dinâmica inédita promete impactar o jogo, já que Renata retorna com novos conhecimentos e uma vantagem estratégica. Agora, resta saber como ela usará esse poder dentro da casa.

