Governo do AM articula recursos para fortalecer pesca no estado

Durante reuniões com parlamentares da bancada amazonense e representantes do governo federal, três projetos foram apresentados

O secretário de Estado de Pesca e Aquicultura (SEPA), Alessandro Cohen, está em Brasília buscando recursos para impulsionar a pesca artesanal e a aquicultura no Amazonas. Durante reuniões com parlamentares da bancada amazonense e representantes do governo federal, três projetos foram apresentados, e um deles já obteve resposta positiva.

Fortalecimento do setor

O primeiro projeto, enviado ao deputado federal Amom Mandel, propõe uma emenda de R$ 980 mil para a aquisição de tanques-rede em Balbina. A segunda proposta, direcionada ao senador Omar Aziz, visa a instalação de fábricas de gelo movidas por energia renovável (fotovoltaica), com o custo de cada unidade estimado em R$ 2,16 milhões. O terceiro projeto foi enviado ao deputado federal Silas Câmara e já garantiu a liberação de aproximadamente R$ 1 milhão para a compra de notebooks. Esses equipamentos serão distribuídos pelo governo estadual, através da SEPA, a associações, sindicatos e colônias que participam do programa Atualiza Pescador.

Inclusão Social

“Esses recursos são essenciais para modernizar o setor, garantir melhores condições de trabalho aos pescadores e promover inclusão social e digital. Continuamos trabalhando para assegurar mais investimentos para o Amazonas”, destacou Alessandro Cohen.

A agenda do secretário de Pesca segue com novas reuniões ao longo da semana, reforçando o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento da pesca e aquicultura no estado.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Amazonas participa da construção do Plano Nacional de Pesca e Aquicultura

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱