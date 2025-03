Suspeito de matar homem a facadas em 2001 é preso em Manaus

Iran Carlos Bezerra da Silva, de 46 anos, foi preso nesta quinta-feira (13) pelo homicídio cometido em 2001 no Rio Grande do Norte. A prisão ocorreu na avenida Perimetral Thales Loureiro, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Ivo Martins, titular do 19º DIP, a prisão foi resultado de uma denúncia anônima sobre o paradeiro de um homem com mandado de prisão em aberto, originário da comarca de Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

“A equipe policial localizou o indivíduo em via pública, no bairro Tarumã, e o abordou, informando-lhe sobre o motivo da prisão. Ele foi conduzido ao 19º DIP”, explicou o delegado.

O homicídio ocorreu em outubro de 2001, quando a vítima, Adalberto de Gois, foi morta a facadas próximo a um bar no bairro Passagem de Areia, em Parnamirim.

Iran Carlos Bezerra da Silva responderá pelo crime e permanece à disposição da Justiça.

