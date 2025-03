PM apreende droga avaliada em R$ 4,5 milhões escondidos em geradores no AM

O 2° Pelotão de Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu cerca de 90 kg de pasta base de cocaína no município de Tonantins (865 km de Manaus) no sábado (15). A droga foi localizada durante uma fiscalização de rotina no porto, quando os policiais identificaram três geradores suspeitos, embalados em caixotes de madeira.

Ao realizar a inspeção dos geradores, a equipe da PMAM encontrou a droga escondida dentro dos equipamentos. O capitão José Ribeiro relatou que, ao procurar pelo proprietário da embarcação, descobriram que ele havia deixado o local de forma suspeita. Após a revista, os policiais localizaram os 90 kg de pasta base de cocaína e seguiram para a delegacia para os procedimentos necessários.

A apreensão causou um prejuízo estimado de R$ 4,5 milhões ao crime organizado. O material foi encaminhado à 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Denúncia

A PMAM orienta a população a denunciar qualquer atividade criminosa pelo disque-denúncia 181 ou 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

