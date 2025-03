Jovem desaparece ao nadar no Rio Amazonas em Itacoatiara

Segundo testemunhas, Mateus Verçosa estava com amigos em um bar e, após saírem, se dirigiram até a orla da cidade.

Um jovem de 20 anos, identificado como Mateus Verçosa, desapareceu neste sábado (15) na orla de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Segundo testemunhas, Mateus estava com amigos em um bar e, após saírem, se dirigiram até a orla da cidade.

Por volta das 4h da manhã, ele retirou a camisa e entrou no Rio Amazonas para nadar. Um dos amigos relatou que viu Mateus nadando perto de um flutuante antes de ele desaparecer nas águas. Os amigos tentaram procurá-lo, mas não conseguiram encontrá-lo.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas por volta das 8h, com o apoio de mergulhadores. Até o fim da manhã, o jovem não havia sido localizado. A polícia continua acompanhando o caso, na esperança de encontrá-lo com vida.

