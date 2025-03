Escola de Manaus recebe representantes internacionais para apresentação de robótica

A Escola Municipal Dr. João Queiroz, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, recebeu nesta segunda-feira (17) a visita do time global da empresa Ardagh e de representantes do Serviço Social da Indústria (Sesi). O objetivo foi apresentar os avanços do Projeto de Robótica Educacional Ardagh-Sesi, que beneficia 44 escolas da rede municipal com kits de robótica e formação especializada para professores.

Projeto alia tecnologia e sustentabilidade

Durante a visita, os convidados conheceram o projeto “Utilizando o kit Lego Spike para falar de coleta seletiva”, desenvolvido por alunos, professores e pelo coordenador do Centro de Tecnologia Educacional (CTE). A iniciativa combina robótica e conscientização ambiental, incentivando os estudantes a criarem soluções sustentáveis por meio da tecnologia.

Impacto da robótica na educação

O gerente de Tecnologias Educacionais, Austonio Queiroz, destacou a importância da robótica como ferramenta para modernizar o ensino. “A robótica prepara os alunos para o futuro, estimulando o raciocínio lógico, o trabalho em equipe e outras habilidades essenciais. Esse conhecimento amplia as oportunidades dos estudantes e torna a educação mais dinâmica”, afirmou.

O professor coordenador do CTE, Stuart Fontes, ressaltou que a robótica transforma o aprendizado em uma experiência interativa. “Os alunos desenvolvem criatividade, colaboração e pensamento lógico, evoluindo a cada desafio proposto”, explicou.

Objetivo do projeto

A diretora de Sustentabilidade da Ardagh, Elisangela Matos, enfatizou que a iniciativa busca despertar o interesse das crianças pela tecnologia e pelo setor industrial. “Queremos formar talentos para atuar em um mercado cada vez mais automatizado. É gratificante ver o engajamento dos professores e alunos”, disse.

A superintendente do Sesi, Rosana Vasconcelos, reforçou que a robótica educacional promove inovação no ensino. “Investimos na educação tecnológica para estimular o raciocínio lógico e a criatividade, impactando positivamente o engajamento de todos”, concluiu.

Monitoramento e avaliação

O Sesi, responsável pela metodologia do projeto, fará visitas técnicas periódicas para avaliar o desempenho dos professores e alunos. O impacto do programa será medido por dois estudos:

Avaliação de Impacto: Comparação entre alunos que receberam treinamento em robótica e STEM e aqueles que não receberam. Estudo Longitudinal: Monitoramento do desenvolvimento dos estudantes ao longo de 10 anos.

