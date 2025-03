Toadas 2025: Chico da Silva e icones do Festival de Parintins no Mirante Lúcia Almeida

Chico da Silva, compositor histórico do Festival de Parintins, abre a temporada 2025 do #Toadas, dia 30 deste mês, às 16h, no Mirante Lúcia Almeida. A entrada é gratuita.

Manaus (AM) – Manaus se prepara para a abertura da temporada 2025 do #Toadas, com um encontro histórico no Mirante Lúcia Almeida, dia 30 deste mês, às 16h. O evento gratuito contará com a presença de Chico da Silva, compositor renomado do Festival de Parintins, em uma roda de toadas que reunirá Tony Medeiros, ex-amo do boi Garantido, e shows de Israel Paulain e Edmundo Oran.

O público poderá conferir um formato intimista, com artistas contando histórias sobre a criação das canções e revelando curiosidades da arena de Parintins. David Assayag se apresenta em outra data.

O #Toadas 2025, em sua 9ª edição, retoma o formato intimista das primeiras edições. Artistas contam histórias e cantam sucessos.

Palco do evento, o Mirante Lúcia Almeida, com vista para o Rio Negro, busca atrair novos públicos e revitalizar o Centro Histórico de Manaus.

O projeto, criado em 2016 por Neuton Corrêa e Neil Armstrong, valoriza a cultura do boi-bumbá.

“Resgatamos a toada e valorizamos os artistas”, diz Corrêa. O #Toadas começou no quintal da casa de Corrêa, com transmissões online, e hoje tem estrutura e público fiel.

O #Toadas gera renda para músicos e técnicos, impulsionando a economia criativa.

“O evento mantém a tradição e fortalece a cultura amazônica”, completa Corrêa. Cerca de 15 músicos compõem a base musical do projeto.

Programação:

30 de março: abertura com Chico da Silva, Tony Medeiros, Israel Paulain, Edmundo Oran e outros.

05 de abril: shows de artistas diversos.

12 de abril: shows de artistas diversos.

10 de maio: shows de artistas diversos.

Com a retomada do formato intimista e a escolha do Mirante Lúcia Almeida como palco, o #Toadas 2025 se consolida como um espaço de celebração da cultura amazônica.

O evento, que homenageia a história e a tradição do Festival de Parintins, oferece ao público a oportunidade de vivenciar a toada em sua essência, por meio de apresentações que unem música, memória e afetividade.

( * ) Com informações da assessoria/GC

