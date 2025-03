Norte tem 400 mil solicitações pendentes para registro de pescadores

A Região Norte tem um total de 400 mil solicitações pendentes para registro de pescadores junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Com o objetivo de zerar a fila, o deputado federal Sidney Leite (PSD) reuniu-se com o ministro André de Paula.

Após audiência realizada com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, para debater pautas estratégicas para o setor pesqueiro no Amazonas, o deputado federal Sidney Leite (PSD-AM) anunciou, nesta terça-feira (18), parceria para a realização de uma força-tarefa para zerar a fila de registros de pescadores na Região Norte, onde há cerca de 400 mil solicitações pendentes.

Sidney é coordenador da Bancada do Norte e destacou a importância da pesca para o Amazonas, que possui o maior consumo per capita de peixe no Brasil. “Vim trazer várias pautas para o ministro, que sempre foi muito atencioso com o nosso estado. Ele esteve presente no lançamento do programa ‘Pescador Legal’, que já regularizou mais de 30 mil pescadores amazonenses, garantindo o acesso ao seguro-defeso e outros benefícios”, disse o parlamentar.

O ministro André de Paula reforçou o compromisso do governo federal com a categoria e anunciou novas medidas para agilizar os registros dos pescadores. “No início do governo, conseguimos zerar a fila, mas com a limitação de servidores, a demanda voltou a crescer. Agora, com a chegada de 270 novos funcionários, nossa meta é eliminar esse represamento em dois meses e garantir que novos pedidos sejam processados sem atrasos”, explicou.

Além da parceria, o encontro também abordou investimentos na pesca artesanal e na aquicultura, setores essenciais para o desenvolvimento econômico e social do Amazonas. “Estamos construindo alternativas para fortalecer a atividade pesqueira e garantir melhores condições para quem vive dela”, pontuou Sidney Leite.

A expectativa após a reunião é que, com a nova mobilização do Ministério da Pesca e Aquicultura, os trabalhadores da pesca na região Norte tenham mais agilidade no acesso a seus direitos e benefícios, promovendo maior segurança e incentivo à atividade.

*Com informações da assessoria

