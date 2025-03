VÍDEO: Rato invade hamburgueria e causa confusão

Nas redes sociais, a hamburgueria brincou com o episódio

Um rato causou uma grande confusão em uma hamburgueria na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o animal invade o estabelecimento e corre pelo salão. Um funcionário tenta ir atrás do bicho com uma vassoura, mas escorrega e cai de cabeça no chão.

O roedor escapa para outra área da lanchonete enquanto outro funcionário olha incrédulo.

Nas redes sociais, a hamburgueria brincou com o episódio, ocorrido em janeiro: “Faltando 1 minuto para finalizarmos uma longa noite de trabalho, aparece um rato na rua e invade o salão da hamburgueria”.

(*) Com informações do Metrópoles

