Doença transmitida por rato matou esposa de ator americano

O vírus raro e transmitido pelas fezes de ratos contaminados causou a morte de Betsy Arakawa, esposa do ator americano Gene Hackman, segundo as autoridades responsáveis pela investigação. O casal foi encontrado morto em sua casa na cidade de Santa Fé, nos Estados Unidos, , na tarde da última quarta-feira. Em anúncio realizado na tarde desta sexta-feira, a médica legista Heather Jarrell afirmou que Betsy morreu cerca de uma semana antes do marido, por complicações da virose.

Segundo a autópsia, Hackman, de 95 anos, que apresentava graves problemas cardiovasculares e um quadro de Alzheimer avançado, morreu por complicações de seus quadros de saúde. Ele faleceu em 18 de fevereiro, de acordo com dados cardíacos obtidos de seu marcapasso. Já Betsy, que testou positivo para o hantavírus, faleceu em 11 de fevereiro, devido uma síndrome pulmonar, como complicação causada pela doença rara transmitida por roedores infectados. Em coletiva, a legista acrescentou que é “bem possível” que Hackman não soubesse que sua esposa morreu.

O que se sabe sobre o hantavírus?

Transmissão: O hantavírus é transportado nas fezes, urina e saliva de roedores. Quando seca e se mistura com poeira, pode ser inalado por humanos, especialmente em espaços pequenos. A doença também pode se espalhar se as pessoas tocarem ou comerem substâncias contaminadas, ou forem mordidas por um animal infectado.

O hantavírus é transportado nas fezes, urina e saliva de roedores. Quando seca e se mistura com poeira, pode ser inalado por humanos, especialmente em espaços pequenos. A doença também pode se espalhar se as pessoas tocarem ou comerem substâncias contaminadas, ou forem mordidas por um animal infectado. Dificuldade respiratória extrema: Os sintomas incluem dor de cabeça, febre, falta de ar, dor muscular e tosse. Casos graves podem levar a dificuldade respiratória extrema e morte.

Os sintomas incluem dor de cabeça, febre, falta de ar, dor muscular e tosse. Casos graves podem levar a dificuldade respiratória extrema e morte. Diagnóstico: De acordo com o Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC), é difícil diagnosticar hantavírus em uma pessoa que foi infectada há menos de 72 horas. Testes repetidos geralmente são realizados 72 horas após o início dos sintomas.

De acordo com o Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC), é difícil diagnosticar hantavírus em uma pessoa que foi infectada há menos de 72 horas. Testes repetidos geralmente são realizados 72 horas após o início dos sintomas. Reduzindo o risco: O CDC acrescenta que eliminar ou minimizar o contato com roedores em sua casa, local de trabalho ou acampamento reduzirá seu risco de exposição ao vírus. Eles aconselham colocar armadilhas dentro e ao redor de sua casa para diminuir a infestação de roedores.

Ainda conforme o anúncio da médica legista Heather Jarrell, uma pessoa infectada com hantavírus pode começar a sentir sintomas, incluindo falta de ar, dentro de três a seis dias. Nos estágios finais da infecção, o paciente começa a sentir líquido nos pulmões. A partir deste estágio, a pessoa infectada geralmente sucumbe à doença “muito rapidamente”.

Havia um baixo risco de exposição ao hantavírus no domicílio, segundo as autoridades. No entanto, a investigação descobriu que havia sinais de entrada de roedores no imóvel. Ela pode ser transmitida aos humanos pela urina, saliva, fezes e contato físico com roedores infectados, acrescenta Phipps.

A doença é transmitida de animais para humanos, mas não pode ser transmitida de pessoa para pessoa, diz ela. Nos últimos 50 anos, houve 136 infecções confirmadas no Novo México, estado americano onde o casal morava, e, desses casos, 42% foram fatais, acrescenta ela.

Ela pode ser transmitida às pessoas por meio da urina, fezes ou saliva de roedores, por isso é importante tomar medidas de proteção para não inalar nada ao limpar áreas infestadas de roedores, diz ela.

Investigação em aberto

Segundo o xerife do Condado de Santa Fé, Adan Mendoza, a investigação segue em aberto até que todas as pontas soltas sejam esclarecidas. Os resultados da autópsia do cão, que também foi encontrado morto dentro de um armário na casa do casal, ainda estão pendentes. Ele acrescenta que a linha do tempo que eles conseguiram montar responde a muitas perguntas relacionadas às mortes de Hackman e Arakawa.

“Não sei quando ela começou a se sentir mal”, diz Jarrell, acrescentando que talvez nunca se saiba.

‘Imagens assustadoras’

O jornal britânico “The Mirror” noticiou, na manhã de sexta-feira (7), que “imagens assustadoras” sobre a cena da morte de Gene Hackman e Betsy Arakawa — captadas por câmeras corporais de agentes policiais — devem ser divulgadas em breve por autoridades responsáveis pela investigação do caso.

Investigadores de Santa Fé, no Novo México, estão analisando as imagens capturadas pelos dez policiais que chegaram ao local quando encontraram o ator de 95 anos e a pianista de 65 anos sem vida. Uma das informações essenciais a ser estabelecida a partir dos vídeos é até que ponto a propriedade estava devidamente isolada. Isso ocorre em meio a relatos conflitantes sobre se a entrada da casa havia sido deixada aberta ou não pelos proprietários.

Tais vídeos capturados por câmeras corporais podem ser liberados ao público em seguida, como informam autoridades. Isso acontece enquanto a polícia tenta desbloquear os dois celulares encontrados na cena — os aparelhos pertenciam ao casal.

(*) Com informações do O Globo

