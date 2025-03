BBB25: parcial prevê que sister tem chance de virar e não sair

Danielle Hypolito, Eva Pacheco e Gracyanne Barbosa estão na disputa para ficar no Big Brother Brasil

O paredão do Big Brother Brasil 25 está quentíssimo e Daniele Hypolito, Eva Pacheco e Gracyanne Barbosa disputam a permanência no reality show da TV Globo. Uma das três participantes pode sair no Paredão que acontece nesta terça-feira (18).

Segundo a parcial da enquete da CNN, até o fechamento deste texto, Gracyanne soma 54% dos votos e deve sair do reality, enquanto que Eva tem 38% de rejeição do público. Já Danielle tem apenas 8% dos votos para ser eliminada. Este cenário pode mudar porque a influenciadora fitness tem se fortalecido nos últimos dias.

A maior aliada de Eva é Renata Saldanha, que saiu da casa, obteve várias informações externas e revelou algumas atitudes que a ex-mulher de Belo teve dentro da casa, o que supostamente a eliminaria do programa.

Renata revelou na casa que Gracyanne falou mal de Diego pelas costas e que roubou comida de alguns participantes. Ela assumiu a culpa pelas palavras ditas sobre o amigo e reuniu toda a casa para contar que, sim, pegou os alimentos escondido e que foi um impulso por já ter passado fome. Todos os participantes ficaram chocados e deram apoio a ela.

A influenciadora fitness estava com uma imagem de ser uma participante planta e que poderia ser facilmente ser eliminada, já que ela quase saiu quando ainda formava dupla com a irmã, Giovanna Jacobina. Depois da exposição, ela pode ter ganhado força do público e tem chances de virar o jogo.

