Fabricantes instaladas no PIM produzem 54 mil bicicletas no primeiro bimestre 

Levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo, aponta que 54.041 bicicletas foram produzidas nos dois primeiros meses de 2025. O volume é praticamente o mesmo registrado no mesmo período do ano passado.

Em fevereiro foram fabricadas 30.569 unidades, alta de 5,9% na comparação com o mesmo mês de 2024 e de 30,2% em relação a janeiro.

O desempenho da indústria segue de acordo com o planejado pela Abraciclo, que projeta a produção de 320.000 bicicletas este ano.

Produção por categoria

As bicicletas elétricas mantiveram sua curva ascendente de produção. No primeiro bimestre, foram produzidas 4.584 unidades, aumento de 72,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. A categoria representa 8,5% do volume total produzido (no ano passado, esse índice era de 4,9%).

O vice-presidente do segmento de bicicletas, Fernando Rocha, explica que a bicicleta elétrica é vista como uma alternativa para a locomoção em distâncias intermediárias dentro dos centros urbanos. “Os brasileiros seguem uma tendência mundial de optar por produtos em sintonia com o meio ambiente, além de garantir um estilo de vida mais saudável”, pontua.

A categoria mais produzida no período foi a Mountain Bike (MTB), com 31.883 unidades e 59% do total fabricado. Em segundo lugar, ficou a Urbana/Lazer (15% da produção), seguida pela Infantojuvenil (com 13,5%)

As posições foram mantidas no ranking de fevereiro: MTB (59% do volume produzido), Urbana/Lazer (11,9%) e Infantojuvenil (15,2%).

Confira o ranking mensal e os comparativos com o mês e ano anteriores:

PRODUÇÃO DE BICICLETAS NO PIM FEVEREIRO/24 JANEIRO/25 FEVEREIRO/25 CATEGORIA A PARTICIPAÇÃO B PARTICIPAÇÃO C PARTICIPAÇÃO C/A C/B MTB 16.202 56,1% 13.838 59,0% 18.045 59,0% 11,4% 30,4% Urbana/Lazer 6.426 22,3% 4.440 18,9% 3.645 11,9% -43,3% -17,9% Elétrica 1.233 4,3% 1.642 7,0% 2.942 9,6% 138,6% 79,2% Estrada 502 1,7% 922 3,9% 1.284 4,2% 155,8% 39,3% Infantojuvenil 4.516 15,6% 2.630 11,2% 4.653 15,2% 3,0% 76,9% TOTAL 28.879 – 23.472 – 30.569 – 5,9% 30,2%

Fonte: Associadas Abraciclo

Distribuição por região

O maior volume de bicicletas produzidas no PIM foi enviado para a região Sudeste (55,7% do total fabricado). Em segundo lugar, ficou o Nordeste (com 14,5% da produção). Na sequência, vieram o Sul (13,8%), Centro-Oeste (10,8%) e Norte (5,2%).

O Sudeste manteve a liderança no ranking mensal, com 17.375 bicicletas e 56,8% do volume fabricado. A região Sul ficou na segunda posição (com 13,5% da produção), seguida pelo Nordeste (13,3%), Centro-Oeste (10,3%) e Norte (6,1%).

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱