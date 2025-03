Casal que vendia drogas em pousada é preso em Lábrea

Um homem, de 20 anos, e a mulher dele, de 21, foram presos na terça-feira (18), após denúncia informando sobre venda de drogas, no município de Lábrea, interior do Amazonas.

Por volta das 9h20, a equipe policial recebeu denúncia, via linha direta, de que em uma pousada, situada na rua Doutor Jordeval, bairro Pantanal, um homem vendia drogas e ameaçava populares com uma arma de fogo, tipo espingarda.

Os PMs foram ao endereço e quando o suspeito percebeu a chegada da viatura policial correu para o interior de sua residência. Os policiais militares foram ao imóvel e indagaram o homem e a mulher, que também estava na casa, sobre as informações repassadas na denúncia.

A mulher confessou o ato ilícito e entregou aos PMs uma bolsa pequena contendo cinco porções de entorpecentes, sendo duas de pedra oxi e três de cocaína; uma balança de precisão; a quantia R$ 130 em espécie, utensílios para embalar entorpecentes para comercialização e uma espingarda com duas munições.

O companheiro dela relatou à equipe policial que era integrante de uma facção criminosa, além de já possuir antecedentes criminais por tráfico de drogas. O casal foi conduzido à delegacia de polícia do município Lábrea.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

