Teto de igreja desaba e atinge quatro fiéis

Parte do teto de uma igreja no Setor Leste Vila Nova desabou em Goiânia na manhã desta quarta-feira (19). Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), a estrutura metálica do telhado colapsou durante a instalação de placas solares.

No momento do incidente, uma pessoa estava sob o telhado e foi rapidamente resgatada pelos bombeiros. A vítima, consciente e orientada, sofreu uma contusão na região lombar e um trauma cranioencefálico moderado. Ela foi encaminhada ao hospital para atendimento médico.

Além disso, quatro pessoas que estavam sobre o telhado não sofreram ferimentos e foram resgatadas com segurança. Para evitar qualquer movimentação perigosa da estrutura, o resgate foi realizado por meio da autoescada do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO).

As autoridades seguem no local para avaliar a situação e garantir a segurança da área.

(*) Com informações do Correio Braziliense

