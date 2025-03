Ganho de peso na menopausa: como os hormônios afetam o corpo

A menopausa é um período natural na vida das mulheres, mas traz consigo mudanças hormonais significativas que podem afetar o corpo de diversas maneiras, incluindo o metabolismo e a distribuição de gordura. Uma pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (FMUSP) revela que 70% das mulheres ganham peso na menopausa.

A médica endocrinologista Milene Guirado explica que, embora muitas mulheres experimentem sintomas como ondas de calor, irritabilidade e diminuição da libido, o impacto no emagrecimento e no ganho de peso é um dos desafios mais comuns durante essa fase.

“Durante a menopausa, a queda nos níveis de estrogênio, progesterona e testosterona afeta diretamente o metabolismo. A redução do estrogênio favorece o surgimento de osteoporose também, em mulheres com maior predisposição a esta condição. Além disso há acúmulo de gordura abdominal, especialmente visceral, que aumenta o risco cardiovascular. A diminuição da progesterona pode causar insônia, fadiga e estresse, dificultando o emagrecimento. Além disso, o acúmulo de gordura visceral pode levar à resistência à insulina, aumentando o risco de diabetes tipo 2.”

A especialista em emagrecimento ainda explica que a menopausa está diretamente relacionada ao ganho de peso, especialmente na região abdominal. De acordo com a médica, a combinação de fatores como a diminuição dos hormônios (como o estrogênio), a redução do metabolismo, a mudança nos hábitos alimentares e a diminuição da atividade física contribuem para esse fenômeno.

“Antes da menopausa, o estrogênio ajuda a distribuir a gordura de forma mais equitativa pelo corpo, favorecendo depósitos subcutâneos nas coxas e quadris. Porém, com a diminuição desse hormônio, a gordura tende a se acumular principalmente na região abdominal, na forma de gordura visceral. Além do desconforto estético, essa mudança é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Vale lembrar que nem todas as mulheres enfrentam o ganho de peso da mesma maneira. Mulheres com estilo de vida mais saudável e ativo podem evitar esse ganho”, pontua.