‘Sabadão Lilás’ oferta de serviços de saúde em Manaus; confira

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai promover, neste sábado (22), mais uma etapa do “Sabadão Lilás”, de 2025, com a oferta de serviços em novas unidades de saúde.

A programação integra a campanha do “Março Lilás”, que tem como objetivo sensibilizar o público feminino para a importância das ações de prevenção e cuidado em saúde, em especial a prevenção do câncer de colo do útero.

A chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Semsa, enfermeira Lúcia Freitas, informa que as novas unidades de saúde já funcionam sempre aos sábados, mas intensificarão a oferta de serviços como o exame preventivo, que detecta o câncer do colo do útero na fase inicial, e a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV), principal causador da doença.

“A programação do ‘Sabadão Lilás’ foi organizada para oportunizar o acesso das mulheres aos serviços de saúde. Muitas mulheres não têm tempo durante uma semana para procurar uma unidade de saúde, devido ao trabalho e o cuidado com os filhos. Por conta disso, a Semsa distribuiu essa estratégia para intensificar o atendimento nas unidades de saúde aos sábados do mês de março. Também serão realizadas ações de Educação em Saúde, com rodas de conversa e palestras”, explicou Lúcia Freitas.

Atendimento

No sábado, o atendimento estará disponível nas unidades de saúde José Rayol dos Santos e Rosa Pereira de Almeida, na área de abrangência do Distrito de Saúde (Disa) Sul; Alfredo Campos, Amazonas Palhano e Maria Leonor Brilhante, no Disa Leste; Major PM Sálvio Belota, Balbina Mestrinho e Carmen Nicolau, no Disa Norte; e Deodato de Miranda Leão, no Disa Oeste.

“O atendimento para o exame preventivo é em livre demanda, sem necessidade de agendamento. As unidades de saúde irão atender das 8h às 12h, exceto na clínica da família Carmen Nicolau, na zona Norte, que realiza atendimentos aos sábados das 7h às 18h”, informou Lúcia.

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher também estão envolvidas na programação do “Sabadão Lilás”, em diferentes datas, cada qual em seu território de atuação. Neste sábado (22), das 8h às 12h, haverá o atendimento na zona Norte, com a unidade móvel atendendo na escola municipal Benjamin Matias Fernandes, rua rio Caquetá, s/nº, Viver Melhor 1, Lago Azul, com a oferta de exames de mamografia, preventivo, ultrassom, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatite B e C), consultas médicas e consultas de enfermagem e atualização vacinal.

Colo do útero

De acordo com Lúcia Freitas, mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos que já têm vida sexual representam o público principal na oferta do exame preventivo para rastreio para identificação precoce do câncer do colo do útero.

“A programação do ‘Sabadão Lilás’ será encerrada no dia 29 de março, mas a oferta dos serviços disponíveis continuará na rotina de atendimento da rede municipal de saúde”, reforçou.

Unidades que funcionam com ações do “Sabadão Lilás”

Zona Sul

USF José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

USF Rosa Pereira de Almeida – Rua São Benedito, s/nº, Morro da Liberdade

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Avenida Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José 1

USF Maria Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Norte

Major PM da USF Sálvio Belota – Rua Samambaia, 786, Santa Etelvina

USF Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério Nery, 170, Cidade Nova

Clínica Carmen Nicolau – 7h às 18h – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

