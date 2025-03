Ambev faz mutirão de limpeza no Igarapé Tarumã no Dia da Água

Ação em Manaus reuniu voluntários e reforçou o compromisso da empresa com a preservação dos recursos hídricos na Amazônia

No Dia Mundial da Água, a Ambev promoveu um mutirão de limpeza no Igarapé Tarumã, próximo à comunidade Cuieiras, em Manaus. A ação reuniu voluntários, autoridades ambientais, membros da prefeitura, representantes de empresas e organizações ambientais, destacando o compromisso da empresa com a preservação dos recursos hídricos na Amazônia.

Durante o mutirão, os participantes retiraram grande quantidade de resíduos das margens do igarapé, ajudando a recuperar um dos principais ecossistemas da região. A iniciativa já ocorreu em anos anteriores e tem gerado impactos positivos para a comunidade e o meio ambiente.

Projeto Bacias & Florestas: conservação dos recursos hídricos

O mutirão faz parte do projeto Bacias & Florestas, uma iniciativa da Ambev que, há mais de 10 anos, investe na conservação e recuperação de bacias hidrográficas em áreas de alto estresse hídrico. Por meio do programa, a empresa já plantou mais de 2 milhões de árvores e segue ampliando suas ações para garantir a disponibilidade de água no Brasil.

Iniciativa já ocorreu em anos anteriores e tem gerado impactos positivos. Foto: Gilson Mello

