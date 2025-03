IMMU vai orientar motoristas durante expansão da rede de gás natural em Manaus

A intervenção é realizada pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), com início previsto para esta terça-feira (25).

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vão orientar motoristas durante o início de uma nova etapa da obra de expansão da rede de distribuição de gás natural no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital.

A intervenção é realizada pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), com início previsto para esta terça-feira (25) na rua Desembargador César Rego.

Durante o período da obra, serão realizadas escavações controladas, chamadas de “janelas”, para instalação dos tubos que irão compor a rede subterrânea. Essa estrutura permitirá o fornecimento contínuo de gás natural para os consumidores da área.

As atividades ocorrem durante o dia e desative a interdição parcial da via. Para garantir a segurança viária, os agentes de trânsito do IMMU não serão locais, orientando motoristas e moradores, garantindo o fluxo seguro e reduzindo os impactos à mobilidade urbana.

Após a conclusão nesta via, as frentes de trabalho seguirão para as ruas Desembargador Anísio Jobim, Gisele, Quixito, Estrada UTM-2 e as avenidas Cosme Ferreira, Autaz Mirim, Solimões e Guaruba. A definição do método de instalação, seja por janelas ou valas abertas, é feita com base em estudos técnicos e normas de engenharia.

A Prefeitura de Manaus reforça seu compromisso com o planejamento urbano e a parceria com projetos que promovem melhorias estruturais e sustentáveis para a cidade.

