Aumento peniano com profissionais não qualificados pode causar impotência

O desejo de muitos homens por um aumento peniano levou ao surgimento de diversas clínicas que oferecem procedimentos com preenchedores, geralmente sem a supervisão adequada de profissionais da saúde.

Embora essas promessas sejam atraentes, os riscos associados a tais intervenções têm se mostrado devastadores. Especialistas orientam para essas procedimentos duvidosos que podem resultar em complicações sérias, como infecções, deformidades e, em casos extremos, impotência irreversível.

Recentemente, veio a tona um caso alarmante no Estado de Goiás, onde um homem, após se submeter a um tratamento com falsas enfermeiras, acabou perdendo a função erétil, resultando em impotência. A investigação começou após o paciente ser internado na UTI, levando à interdição da clínica, que não possuía registro no conselho de biomedicina. Uma das mulheres envolvidas que se apresentavam como enfermeira foi presa e outras estão sendo procuradas pela polícia.

O urologista Flávio Antunes, que realiza os procedimentos com o uso de preenchedores para uso peniano na clínica Urocentro em Manaus, enfatiza a importância de buscar ajuda profissional qualificada.

“Realizar essa cirurgia com profissionais não habilitados é um caminho para o desastre. Os pacientes devem sempre consultar um médico especializado e seguir protocolos seguros. Em minha clínica, fazemos avaliações detalhadas e utilizamos técnicas testadas e seguras para garantir a saúde de nossos pacientes”, afirma o especialista.

O triste episódio em Goiás serve de atenção máxima para todos os homens que buscam o aumento peniano a qualquer custo. A saúde deve sempre vir em primeiro lugar. Antes de se submeter a qualquer procedimento, o especialista afirma que é essencial buscar informações seguras e, principalmente, consultar um profissional qualificado. Há formas eficazes de abordar a questão da autoestima masculina, mas fazê-lo de maneira irresponsável pode resultar em consequências irreversíveis.

“Entre os procedimentos realizados estão a realização preenchimentos com substâncias aprovadas e tratamentos personalizados para questões de saúde sexual, tudo muito seguro, desde que realizado por um especialista qualificado”, alerta o urologista.

