VÍDEO: Acidente com 6 veículos deixa 5 pessoas feridas em Manaus

Acidente ocorreu na ladeira da comunidade Santa Inês, local que tem registrado acidentes com frequência.

Na manhã desta quarta-feira (26), um acidente de trânsito envolvendo seis veículos deixou cinco pessoas feridas na comunidade Santa Inês, no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus.

O ônibus, que fazia rota para o distrito, perdeu os freios e colidiu com outros carros na esquina da Rua W com a Avenida Hibisco. Dois micro-ônibus usados para transportar trabalhadores também se envolveram no acidente.

As cinco vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da Zona Leste. Embora o impacto tenha sido forte, não houve vítimas fatais, mas o acidente causou lentidão e congestionamento no trânsito da área, que é conhecida por registrar ocorrências frequentes.

Outros acidentes no mesmo local

No dia 12 de março, um ônibus desgovernado colidiu com a fachada de uma casa na Comunidade Santa Inês, zona Leste de Manaus, menos de 24 horas após uma carreta ter batido na mesma residência.

Embora o impacto tenha destruído parte da estrutura da casa, ninguém ficou ferido em nenhum dos acidentes.

Na tarde de terça-feira (11), testemunhas relataram que o motorista de uma carreta tentava subir a ladeira quando o baú do veículo se desprendeu e colidiu contra a casa. A residência estava vazia no momento do impacto e ninguém ficou ferido.

