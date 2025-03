VÍDEO: Ônibus desgovernado atinge mesma casa em menos de 24h após carreta em Manaus

Na manhã desta quarta-feira (12), um ônibus desgovernado atingiu a fachada de uma casa na Comunidade Santa Inês, zona Leste de Manaus, menos de 24 horas depois de uma carreta ter batido na mesma residência. O impacto destruiu parte da estrutura da casa, mas não houve feridos em nenhum dos acidentes.

O motorista, que preferiu não se identificar, contou que estava realizando a rota de trabalhadores do Distrito Industrial quando tentou desviar de um veículo com pane elétrica.

Ao perder o controle do ônibus, ele acabou atingindo a estrutura de uma residência. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o impacto do acidente. Veja abaixo.

Acidente com carreta

Na tarde de terça-feira (11), menos de 24 horas antes do acidente com o ônibus, outro incidente foi registrado na mesma ladeira, também na Comunidade Santa Inês.

Testemunhas relataram que o motorista de uma carreta tentava subir a ladeira quando o baú do veículo se desprendeu e colidiu contra uma casa. A residência estava vazia no momento do impacto e ninguém ficou ferido.







