Garantido lança última toada de Inaldo Medeiros no álbum 2025

Inaldo Medeiros se despede com a toada “A Deusa das Águas”, deixando um legado eterno na memória dos torcedores do Festival de Parintins

O Boi Garantido lançou, na terça-feira (25), a toada “A Deusa das Águas”, uma das faixas do álbum 2025, Boi do Povo, Boi do Povão. A obra é a última composição de Inaldo Medeiros, falecido na segunda-feira (17), poeta que marcou gerações com suas letras carregadas de emoção e identidade encarnada.

Escrita em parceria com Náferson Cruz, Fernando Feitosa e Rodrigo Barros, a toada retrata a lenda da Iara, a Mãe d’Água, entidade encantada que protege os pescadores e os seres aquáticos, também chamada por Iemanjá, Janaína e Dona Mariana. Com uma melodia envolvente e uma letra que promete emocionar os torcedores encarnados, a composição presta homenagem à ancestralidade, às crenças e à conexão dos povos ribeirinhos com as águas amazônicas.

Composições

Durante sua vida, Inaldo Medeiros soube traduzir o sentimento encarnado em versos. Suas toadas, compostas em parceria com renomados compositores, marcaram a discografia do Festival de Parintins. Entre elas, destacam-se “Eterno Campeão” (2000), “Boi de Pano” (2001), além de obras inspiradas em lendas amazônicas e rituais indígenas, como “Naiá” (1999) e “Cupendiepes” (2001).

Em 2024, Inaldo esteve presente no álbum do Boi Garantido com “Libertárias Guerreiras” e “Transcendência Kanamari”. Agora, com “A Deusa das Águas”, encerra sua trajetória deixando uma última contribuição ao Festival Folclórico de Parintins.

No mesmo dia, o Boi Garantido também lançou a toada de galera “Esse Boi é Meu”, assinada por Gaspar Medeiros, filho de Inaldo, Domingos Barbugian, Paulo Lindoso e Jorge Renato.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais

Ex-BBB Vyni assina toada do Boi Garantido para 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱