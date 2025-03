Pai joga filho de ponte para se vingar de ex-companheira

Tiago Ricardo Felber, de 40 anos, arremessou seu próprio filho de cinco anos de uma ponte em São Gabriel (RS), na terça-feira (25). Segundo a Polícia Civil (PCRS), o crime aconteceu no dia do aniversário do autor.

O homem confessou o crime às autoridades e afirmou que a motivação seria uma vingança contra sua ex-esposa. Em sua confissão, ele relatou que havia tentado esganar a criança um dia antes, mas não conseguiu e decidiu jogá-lo no rio, com a intenção de que o menino se afogasse.

No entanto, o rio estava com a água baixa, fazendo com que a criança caísse em algumas pedras. Câmeras de segurança registraram imagens de Tiago indo, de bicicleta, em direção ao Rio Vacacaí, com o menino em uma caixa. O corpo da criança está sob perícia para determinar a causa da morte.

Investigação

De acordo com a polícia, Tiago e sua ex companheira terminaram o relacionamento em novembro de 2024. A criança morava com a mãe em Nova Hartz, mas no sábado (22) o homem buscou o filho para passar o próprio aniversário com ele em Novo Hamburgo.

O homem segue à disposição da justiça. Em nota, a Prefeitura de Nova Hartz manifestou seu pesar diante da situação.

“Aos familiares e amigos, desejamos força nesse momento de dor e luto”, disse a prefeitura.

