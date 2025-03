Tesla em fuga bate em 3 carros e motorista morre ao ser ‘parcialmente ejetado’

Homem de 26 anos morreu na noite de quarta-feira (26) após fugir de uma abordagem policial e causar um acidente grave em Aurora, Colorado, nos Estados Unidos, de acordo com a polícia local.

O motorista dirigia um Tesla a 156 km/h quando foi flagrado por um agente de tráfego da polícia local. Após ordem de parada, o homem acelerou e avançou o sinal vermelho.

O Tesla colidiu com um carro que seguia na via preferencial e, em seguida, atingiu outros dois veículos, incluindo uma viatura policial que aguardava no semáforo.

O motorista do Tesla foi parcialmente ejetado veículo e morreu no local, de acordo com informações do departamento de polícia de Aurora.

Seis ocupantes do primeiro carro atingido – dois adultos e quatro crianças – sofreram ferimentos leves e foram levados ao hospital. O policial e outro motorista envolvido não se feriram.

Após a colisão, o Tesla pegou fogo devido a danos na bateria. O incêndio foi controlado pelas equipes de resgate e, para evitar contaminação do solo, a água usada no combate às chamas foi contida. O veículo foi removido após esfriar completamente.

(*) Com informações do SBT News

