Cetam oferta 64 mil vagas em cursos online; veja como participar

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) publica nesta sexta-feira (28) edital com 64.600 vagas em cursos de qualificação profissional na modalidade de Ensino a Distância (EaD). As formações profissionais serão oferecidas gratuitamente, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVEA) on-line, visando promover o desenvolvimento humano, o exercício da cidadania e a preparação para o mercado de trabalho.

As inscrições para os cursos online do Cetam estarão abertas entre os dias 1º e 3 de abril de 2025, das 7h do dia 1º até as 23h59 do dia 3 (horário de Manaus). O edital completo, com todas as orientações, estará disponível no portal do Cetam: https://www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/.

Cursos

Os cursos online do Cetam serão realizados pela internet na plataforma AVEA (https://plataformaead.cetam.am.gov.br/) e não têm custos em nenhuma de suas etapas, incluindo inscrição, matrícula, aplicação e certificação.

Para participar, o candidato deverá contar com infraestrutura tecnológica mínima, como smartphone, tablet ou computador com acesso à internet, garantindo o acompanhamento das aulas.

Início das aulas

As aulas terão início no dia 14 de abril de 2025, a partir das 9h. Antes, os candidatos que garantirem vaga receberão entre os dias 9 e 10 de abril de 2025, no e-mail cadastrado, as credenciais de acesso à plataforma AVEA.

Caso o candidato não encontre o e-mail com login e senha, recomenda-se verificar as pastas “Spam”, “Lixeira”, “Social” ou “Promoções”.

Se mesmo assim não receber, deverá entrar em contato pelo e-mail [email protected], informando nome completo, CPF e curso escolhido.

Metodologia dos cursos online Cetam

As formações serão divididas em duas categorias: cursos autoinstrucionais (sem tutoria), que somam 40 opções, e um curso instrucional, mediado por tutoria.

Para mais informações, o Cetam orienta que os interessados leiam atentamente o edital. No documento constam todas as informações sobre os cursos.

O candidato deve acompanhar o cronograma que também consta no edital.

Leia mais

Escola de trânsito do Detran-AM abre 100 vagas para cursos em Manacapuru

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱