Espetáculo Caprichoso lança Festival de Parintins, em Manaus

Os versos do amo do boi, Caetano Medeiros, conduziram o espetáculo azul e branco no lançamento do Festival de Parintins 2025, no Teatro Amazonas, em Manaus. A festa azulada contou com os itens oficiais, que encantaram o público. O presidente Rossy Amoedo subiu ao palco e representou o Povo Caprichoso.

“Nós do Caprichoso nos responsabilizamos e nos comprometemos em dar a maior prestação de contas que é a entrega de um grande espetáculo, que é aquilo que o Caprichoso sabe fazer de melhor”, disse Rossy, apontando para a construção do maior projeto de arena produzido pelo bumbá.

A cerimônia de lançamento do Festival de Parintins reuniu patrocinadores, torcedores e autoridades políticas como o governador do Amazonas Wilson Lima, o secretário de cultura Caio André, o prefeito de Parintins Mateus Assayag e demais incentivadores da festa.

Cultura local

Rossy Amoedo agradeceu os patrocinadores dos bumbás, destacando a grande contribuição para a economia de Parintins e do Amazonas. “As marcas que hoje emprestam seu nome ao Festival de Parintins acreditam na importância que o Festival tem pro nosso município e pro nosso estado do Amazonas. Esses parceiros acreditam no Festival de Parintins”, ressalta.

Para o presidente azulado, fomentar a cultura local é investir na própria população. “A cada um real colocado em Parintins, o fomento da cultura e do turismo deixa pra Parintins dez reais. Isso é muito importante pra quem vive da economia da arte, daqueles que produzem o espetáculo que é a identidade cultural do Amazonas”, revela.

Em Parintins, o lançamento do Festival vai acontecer no dia 04 de abril, no Centro Cultural Bumbódromo, e também terá um espetáculo padrão Caprichoso com participação dos itens oficiais azulados.

