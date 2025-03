Isabelle anuncia Maiara e Maraisa para o Festival da Cunhã

A influenciadora, dançarina e Embaixadora do Festival Folclórico de Parintins, Isabelle Nogueira, anuncia para o Festival da Cunhã uma atração imperdível para a primeira edição do evento: o aguardado show da renomada dupla Maiara e Maraisa.

As irmãs, que são um verdadeiro fenômeno do sertanejo, prometem agitar o público com seus grandes sucessos e todo o carisma que as tornaram uma das duplas mais amadas do Brasil.

O Festival da Cunhã, que acontecerá no dia 24 de maio contará com uma programação recheada de música, cultura e entretenimento para todas as idades. Além do show de Maiara e Maraisa, o evento contará com apresentações de outros artistas, barracas de comidas típicas, exposições culturais e muito mais.

“Estou extremamente feliz em contar com a presença de Maiara e Maraisa no Festival da Cunhã. Elas são uma verdadeira referência no cenário sertanejo e sua participação vai agregar ainda mais energia e emoção ao nosso evento. Estamos preparando uma estrutura incrível para que todos possam viver essa experiência única ao lado de artistas tão queridos”, conta Isabelle Nogueira.

O evento será realizado na Arena da Amazônia, em Manaus. As próximas atrações regionais estão disponíveis no Instagram do Festival da Cunhã.

(*) Com informações da assessoria

