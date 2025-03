Jovem é preso após estuprar e ameaçar enteada de 15 anos no AM

Um homem de 25 anos foi preso na sexta-feira (28), por estupro da enteada de 15 anos. O crime aconteceu no dia 13 de março deste ano, no município de Boca do Acre, interior do Amazonas.

A equipe da unidade policial tomou conhecimento do caso após a vítima comparecer à delegacia no dia 24 do mesmo mês para denunciar o crime, contra o padrasto.

“Durante depoimento especializado, a adolescente relatou que o indivíduo começou a ameaçá-la de morte pelas redes sociais após o estupro. Diante dessas informações, solicitamos a prisão preventiva do homem, que foi deferida pela Justiça. Hoje, efetuamos a prisão dele no bairro Samambaia, enquanto ele estava saindo de casa”, explicou o delegado Gustavo Kalill.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ameaça. Ele foi encaminhado para a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

