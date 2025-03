Um homem de 43 anos, condenado a 23 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável contra sua enteada, foi preso na quinta-feira (28), em Manaus. A vítima tinha entre 6 e 7 anos na época do crime, que aconteceu nos anos de 2017 e 2018.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Depca, durante consulta aos Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE), foi identificado um mandado de prisão em aberto em nome do infrator.

“A vítima atualmente tem 13 anos. Ela relatou que os abusos eram cometidos quando a mãe saía para trabalhar pela parte da manhã e também antes do autor sair para o trabalho. Foi nesse intervalo que aconteceram os abusos”, explicou a delegada.

Abusos

Ainda segundo a autoridade policial, na primeira vez em que os abusos ocorreram, o autor acordou a vítima e a chamou para ficar perto dele em um canto do quarto, onde havia brinquedos. Ao se aproximar, ela foi agarrada e teve suas roupas removidas. Em seguida, o homem manipulou as partes íntimas da vítima, beijando-a e obrigando-a a tocar em seu órgão genital.

“A partir disso, os atos libidinosos praticados pelo homem com a vítima se repetiram incontáveis vezes ao longo do período mencionado e só se interromperam após a mãe da vítima ser demitida e passar a estar mais tempo com a criança em casa”, afirmou Juliana Tuma.

Conforme a delegada, a vítima permaneceu em silêncio devido às ameaças do autor, que afirmava que continuaria abusando dela diariamente caso denunciasse. Contudo, no final do ano de 2019, encorajada pelo relato de outra criança vítima de abuso, ela revelou os fatos para sua professora, que acionou o Conselho Tutelar. A mãe, informada sobre os crimes, confrontou o autor, que negou as acusações e fugiu da residência.

“Iniciamos as investigações para localizar e prender o indivíduo e conseguimos detê-lo ontem em via pública no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus”, concluiu a delegada.

Procedimentos

O homem foi condenado a 23 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável. Ele já se encontra à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

