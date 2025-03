Prefeito de Beruri pretende gastar mais de R$ 446 mil em sandálias Crocs

O prefeito do município de Beruri, a 173 quilômetros de Manaus, Emerson Klinger Gonçalves de Melo (Podemos), pretende gastar mais de R$ 446 mil com sandálias da marca Crocs. A informação foi publicada no Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios (AAM) do último dia 27.

A compra, feita por meio de dispensa de licitação, foi para atender a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

No documento, o prefeito informa que o processo de compra foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021.

Conforme publicação, a empresa contratada, levando em consideração o menor preço, no valor global superior a R$ 446 mil, foi a S R A dos Santos Comercial, inscrita no CNPJ: 10.193.016/0001-11.

A empresa, conforme dados da Receita Federal, tem nome fantasia de Comercial Garotinho e fica localizada na Avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada.

A empresa não informa dados dos sócios ou proprietário na Receita Federal. O capital social da empresa é de R$ 450 mil.

A atividade principal da empresa é o comércio varejista de madeira e artefatos, mas ela também atua com impressão de jornal, impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, impressão de material de segurança, impressão de material para uso publicitário, impressão de material para outros usos e serviços de pré-impressão.

A empresa também trabalha nos ramos de serviços de encadernação e plastificação, serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, fabricação de estruturas metálicas, fabricação de obras de caldeiraria pesada, manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos e manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.

Conforme a Receita, a empresa atua, ainda, com coleta de resíduos não perigosos, coleta de resíduos perigosos, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica e construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

Preços

Pesquisa feita sobre o preço das sandálias Crocs na internet encontrou valores que variam de R$ 30 a R$ 300. Levando em consideração uma média de preço de R$ 180, a prefeitura estaria comprando 2,4 mil pares de chinelos. Vale lembrar que o prefeito não informou a quantidade de Crocs a ser adquirida pela gestão pública, ou a destinação dos produtos.

Matriculados

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de matriculados no ensino fundamental girou em torno de 5,2 mil e no ensino médio somou mais de 1,2 mil (dados de 2023).

Outro lado

Procurados, a prefeitura não comentou sobre os gastos até o fechamento da matéria.

