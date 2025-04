Teatros da Amazônia buscam título de Patrimônio Mundial Cultural

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) promove, nesta terça-feira (1º), em Manaus, uma reunião do Grupo de Trabalho responsável pela candidatura dos Teatros da Amazônia – Theatro da Paz (Belém) e Teatro Amazonas (Manaus) – ao título de Patrimônio Mundial Cultural da Unesco.

O encontro acontece no auditório do Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, no Centro, a partir das 8h30. O objetivo é dar continuidade ao processo após a submissão do dossiê sobre os dois teatros, entregue à Unesco em 31 de janeiro deste ano.

Próximos passos da candidatura

Durante a reunião, o grupo discutirá as próximas etapas da candidatura. Os temas incluem ações conjuntas de comunicação e a recepção de uma missão de consultoria do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos). A visita dos consultores está prevista para ocorrer no segundo semestre de 2025.

Os especialistas serão responsáveis por elaborar o parecer técnico que subsidiará a decisão final do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco. Além disso, o encontro abordará a estruturação de um futuro comitê gestor e a elaboração de um plano de gestão para os Teatros da Amazônia, caso a candidatura seja aprovada.

Participação de entidades locais

O evento contará com a presença de equipes do Iphan e representantes do poder público e da sociedade civil envolvidos no processo. As entidades foram previamente mapeadas em oficinas preparatórias realizadas em Manaus e Belém.

Na capital amazonense, participam da reunião representantes do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, além da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

